Gør dig klar til at komme på holdet med denne varsity-inspirerede AJ1. Klassiske farvefelter og krøllet chenille-materiale på Swoosh-logoet giver letterman-jakke-vibes, mens en pløs i rib og blødt for løfter looket og fornemmelsen. Din holdånd får endnu et boost med hangtag-mærket "NIKE AIR", der giver dig et eftertragtet bogstav i vinderstil.

SKU: DJ4891-061