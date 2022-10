Tag dit spil til næste niveau, og sænk dine modstandere. Disse sko er inspirerede af det spillersæt fra 1985, som Hans kongelige Airness bar under en fremvisningstur i Italien (og hans fantastiske, glassmadrende dunk), og de kombinerer italiensk stil med MJ's ubestridelige stil. Superluksuriøs, halvmat kunstlæder og præget læder gør verden til din catwalk, mens fine syninger giver dig kraft uden for banen. Som prikken over i'et holder den bløde, fleeceforede krave dig flyvende på første klasse.

SKU: DO9369-101