Air Jordan 1 er blevet lavet om, så den passer til sommerstilen, og sætter et førsteklasses spin på en evig klassiker. Den er blevet udstyret med forvasket denim, hvilket giver den et tidløst look, der vil ældes til perfektion. Broderede detaljer og en bambusring-dubrae i Gold Metallic, hvor der står Jordan indeni, placerer disse sneaks i en liga for sig. Endnu et tidløst design til din samling af AJ1'ere.

SKU: DM9036-104