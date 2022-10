Vis, hvad det betyder at være dig. Den klassiske, helt hvide overdel, der hylder LGBTQIA+-fællesskabet, kan gnides væk og afslører en livlig stil nedenunder. Fordi ingen mennesker er ens, er det farvedesign, du afslører, virkelig unikt. Customiser det, eller lad naturligt slid løfte looket – uanset hvad så sørger vi for at holde dig godt tilpas med Zoom Air-stødabsorbering og en ultrapolstret pløs. En lille lomme i pløsen giver dig mulighed for at medbringe dine musthaves. Og fik vi nævnt, at du kan mikse og matche mellem blå, pink og hvide snørebånd? Resultatet: et altomfattende og spændende look, der er nemt at style og gå med.

SKU: DR4876-100