CACT.US CORP er gået sammen med Nike for at bringe dig en vævet vest inspireret af Houstons største rodeoer. Den er bygget med PrimaLoft®-isolering for at holde dig varm, mens det vævede materiale afviser vand for at holde dig tør. Justerbare stropper lader dig tilpasse den helt rigtige pasform og giver dig ultimativ komfort.