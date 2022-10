"Follow your light" og strål fra morgen til aften og natten gennem i Jordan badesandaler tilsat J Balvins unikke feel-good, jump for your dreams stil. Super-cool Celestine Blue colorway giver den perfekte baggrund til forhøjede paneler og let skygrafik på stroppen. Regnbuedetaljer (plus J Balvins signatur-smiley)kommer til at stjæle samtlige passerende hjerter. Så smut i dem og bær dem efter solen er gået ned. Med den super luksuriøse glow-in-the-dark-skum under foden skiller du dig fortsat ud.

SKU: DR1330-413