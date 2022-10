1.549,00 kr.

Air Jordan 1 ramte hylderne første gang i 1985 og ændrede fodtøjsverden for evigt. Mere end 35 år senere er silhuetten tilbage i rampelyset i en high-top-model med Neutral Grey for første gang siden sin OG-debut. Den tidløse model ankommer med et retro hangtag, der viser MJ over Chicagos skyline.