Bare to dele, ingen lim og masser af komfort – ISPA Link vil ændre dit syn på sko. Hvert par er fremstillet med sammenflettede komponenter, baseret på Nikes cirkulære designfilosofi og skabt med det formål at bruge så få materialer som muligt. Men bare rolig, selv med dette trimmede design er fornemmelsen under fødderne helt fantastisk. Din fod hviler oven på en ultrablød skummellemsål. En luftig maskinstrikket overdel skaber en bootie-lignende pasform, der krammer din fod ved hvert skridt. Så sæt bare i gang, og bliv ved. Det er lige så nemt som at klø sig i nakken. Og når du er færdig, er der ingen grund til at skille dem ad. Du kan ganske enkelt aflevere dem hos en deltagende Nike-butik, så du kan hjælpe med at forlænge deres liv.

SKU: CN2269-002