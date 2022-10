1.499,00 kr.

Chris Gibbs og hans hold ændrede spillet, da de gennemså Jordens nyeste udstyr og undersøgte Japan-eksklusivt fodtøj i 90'erne. Nu blander UNION deres favoritter fra æraen med en kollektion, der hylder de tre byer, der har været deres hjem – New York, Los Angeles og Tokyo. UNION x Dunk Low "Argon"-colorwayen med en overdel i ripstop og ufærdige syninger giver et nyt spin til en klassiker, der inspirerede Gibbs for flere år siden.

SKU: DJ9649-400