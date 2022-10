De populære Dunk med et slidt look er endnu engang tilbage for at matche den originale form, look og fornemmelse fra high top-skoen fra '85. Denim i falmet Barely Rose giver et strejf af energi på selv de varmeste dage. Detaljer med slidte kanter og kontrastsyninger giver ethvert outfit et ubekymret look. Og den ældede mellemsål bringer lidt hook shot-ånd tilbage til gaderne. Så snør skoene, og tag dit spil med overalt – i eksklusiv, stødabsorberende komfort.

SKU: DQ8799-100