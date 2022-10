Nike og UNION LA slår sig sammen for at fejre Cortez's 50-års jubilæum ved at gentænke den som et udtryk for Los Angeles's kulturelle mangfoldighed. Diskrete, men virkningsfulde opdateringer såsom skoens vævede tekstilunderlag, tykke ruskindsstafferinger og gummibelagte tå, hylder Los Angeles's dynamiske indbyggere og den rige historie, ikonet har i byen. Crater-skummellemsålen og Nike Grind-ydersålen, som begge er lavet med mindst 10% Nike Grind, leverer et nyt perspektiv til den moderne generation, samtidig med at det overordnede look holder dig rodfæstet til originalen fra 72.

SKU: DR1413-002