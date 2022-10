Pris ikke tilgængelig

Nike x Off-White™ Blazer Low er tro mod Virgil Ablohs omfattende, open-source tilgang til produktudvikling og produktmodifikation og kombinerer multisport og tværfaglig æstetik. Mens han udforskede Nikes arkiver, blev Abloh inspireret af ikoniske silhuetter fra basketball, skateboarding og trailløb og begyndte at gentænke deres former og detaljer i et nyt lys.

Kombinationen af sportsgrene og silhuetter, der udgør den markante makeup på denne Blazer Low, understreger Ablohs designsprog. Gennem samarbejdssessioner og sms-tråde – et af Virgils yndlingssteder at arbejde – om designet med Nikes designhold blev han optaget af at "blande sprog for at skabe en ny signatur", der skal understrege, hvad der sker, når elementer, der ikke har noget at gøre med hinanden, pludselig blandes. Abloh og holdet gennemførte hans idéer i det fremtrædende TPU-hælstykke, der er placeret ovenpå Blazer Low, og som er inspireret af Air Terra Humaras klassiske hælform. De nåede til dette radikale sted, da Abloh direkte på et tidspunkt i designprocessen spurgte: "Kan vi … tilføje den rigtige Humara-udformning og smelte den ned i en vulkaniseret sål?". Denne form for legende entusiasme efter nye muligheder har netop givet plads til nye muligheder, og dermed også til Off-White™ Blazer Low.

Nike x Off-White™️-signaturdetaljerne fuldender skoen, herunder en fremhævet Swoosh-fane over snørebåndene, synlig skumpløs og snørehuller, der giver en anvendelig DIY-stil til en sneaker, der er designet med mesterligt håndværk, viden og en passion for at rykke grænserne.

SKU: DH7863-001