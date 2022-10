Skab opmærksomhed i AJKO 1. Uden at afsløre alt for meget om designet (vi kan godt lide lidt mystik) så genskabes MJs første ikon med en blanding af syntetisk læder og lærred. De her sneaks, der har et tydeligt afslappet look, et frisk farvetema i sort og hvid og en forbindelse til originalen fra '85, vil blive godkendt af mangeårige fans og helt nye sneakerheads.

SKU: DO5047-100