N.354-linjen fanger Nikes innovative natur ved at skabe et sted, hvor uventede ideér kan testes. N.354-linjen fra NSW, der er betegnet med “-Type” i navnet på hver model, fortsætter udforskningen med denne Zoom-Type som et udtryk for designinnovation. Synlige Zoom Air-puder i forfoden og en TPU-plade, der løber i mellemsålen, eksperimenterer med teknologi, og designerens hånd ses i de mindre detaljer som logobehandlingen, målrettet perforering, der giver åndbarhed, og synlige syninger, der giver støtte.