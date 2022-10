Vi spurgte Nike-spåmanden, hvad fremtiden bringer. Svaret? En hel del komfort. Air Max Scorpion er et helt nyt kapitel i historien om fodtøjsmagi. Den er lavet ud fra konceptet "punktbelastning" for at give fantastisk responsivitet, bedre fornemmelse og forbedret stødabsorbering. Kig i krystalkuglen igen, og du vil se et nytænkt design, der blander superblødt chenille-materiale med utroligt let Flyknit. Strejf af Lemon Wash pulserer op ad en neutral overdel, og giver en mode-møder-sport-æstetik – den perfekte finish til dit tryllebindende look.

SKU: DJ4701-001