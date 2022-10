Air Max Penny hylder basketballikonet Penny Hardaway og er en nærmest 1 til 1 gengivelse af originalen fra 90'erne (hans første signatursko). Med alt fra dens udsmykkede Swoosh til bevingede kantbånd på siderne giver autentiske detaljer markant retrostil. Ruskind i Photon Dust opdaterer looket, mens ydersålen i Coconut Milk og den matchende Air-enhed giver stil uden for banen. Og vær klar til Air-stødabsorbering med komfort på performance-niveau, som du må prøve for at tro på det.

SKU: DX5801-001