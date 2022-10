1.199,95 kr.

Der er vendt op og ned på en kendt Air Max 90 fra 2013 for at fejre den ikoniske silhuets 30-års jubilæum. Det flotte look er designet med et Duck Camo-mønster ovenpå en stærk infrarød bund. Endvidere er skoene en hyldest til 2013-udgaven med en slangeskinds-inspireret Swoosh. Det livlige design fejrer på behørig vis den tidløse silhuets 30-års jubilæum i en genskabt Air Max 90.