Den er tilbage og mere luftig end nogensinde: Vi er gået sammen med Stüssy for at skabe et sommeragtigt bud på Air Max 2013. Mesh-detaljer og sporty, sømløse stafferinger sørger for, at du føler dig frisk og ser godt ud, mens ikonisk Stüssy-branding tilføjer mere friskhed end en dukkert i poolen. Graduerede detaljer er prikken over i'et på denne musthave til varmt vejr. Gør dig klar, der er endnu en brandvarm sko på vej.

SKU: DO2461-001