Sig "ja" til Air Max 1 x Kasina. Dette sagnomspundne samarbejde giver skoen, der viste verden Air, en ægteskabelig fornemmelse og hylder kultur og arv. Overdel er inspireret af won-ang (mandarinænder), der symboliserer enhed og kærlighed, og den har en broderet won-ang og en grafik med to ænder, der mødes, under den halvgennemsigtige ydersål. Fyldig ponyhårtekstur og blødt ruskind tilfredsstiller behovet for at hengive sig, hvilket gør hver dag til en særlig lejlighed, mens eksklusive detaljer – herunder won-ang-nøglekæde og dubrae af træ – lader dig vide, at det er din tur til at skinne i dag.

SKU: DQ8475-001