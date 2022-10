For mere end 30 år siden ændrede Nike Air Max-brandet (og sneakers generelt) ved at give forbrugere et enkelt glimt. Gennem et vindue kunne de endelig se den revolutionerende teknologi i funktion. Synlig Air var født. Den første udgave fra 1987 holder stadig stilen og udstråler umiskendelig, ubekymret coolness. Den nyeste farvekombination i Summit White med en Sunset Pulse swoosh og detaljer i Kinetic Green er perfekte til foråret.