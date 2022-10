Afslappet flair for begyndere: Hampelærred, tjek. Mudguard i ruskind, tjek. Ydersål med crepe-æstetik, tjek. Vi skruer tiden tilbage til 2004 og genudgiver den eftertragtede Air Max 1 "Crepe Hamp". Skoen er klar til at fuldende dit look, og detaljerne i Mint Foam liver op mod overdelen i Medium Brown og Natural, der er nem at style, mens teksturerede materialer sætter dig et skridt foran de andre. Den markante (og superbløde) ydersål giver en luksusfinish og tilføjer en Air med finesse, der vækker opmærksomhed. Træd ned i den. Der er ingen grænser for din næste bevægelse.

SKU: FD5088-200