Allez! Allez! Allez! Jordan og Paris Saint-Germain mødes igen, denne gang med en opdatering af AJ5. Der er "PANAME"-branding (et kælenavn for Paris) på hele skoen, og den is-agtige ydersål har et co-brandet Jumpman- og PSG-logo stemplet ind i hælen. Ved at kombinere de bedste elementer fra originalen, såsom snørestopper, førsteklasses læder og den ikoniske piggede mellemsål, med raffineret parisisk mode (tjek voksmærket på hælen), leverer den eftertragtet gennemslagskraft til hvert skridt.

SKU: DX6325-204