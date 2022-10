Hvad består en farve af? Populær stil, en masse historie og nok karakter til at definere hele dit outfit. Strejf af Infrared bringer skoen, som første gang blev lanceret i 1989, tilbage i rampelyset. Den elektriske neon, som blev berømt med endnu en Tinker Hatfield-klassiker, passer perfekt til de forskellige grå nuancer på hele skoen og giver den et markant look, der er let at style. Med de unikke "vinger" kan du tilpasse snørebåndene, sorte detaljer skruer op for kontrasterne og får blikke til at rette sig mod de iøjnefaldende Infrared-farvede detaljer, og Air-stødabsorbering giver dig den all-star-komfort, du elsker. Snør skoene, og lad Air Jordan 4 sige det, der skal siges.

SKU: DH6927-061