Det legendariske Tinker Hatfield-design, der cementerede MJ's forhold til Nike, er tilbage med et håndværksmæssigt touch. "Desert Elephant" har en ældet æstetik (med fyldige teksturer og jordfarvede nuancer), der giver ethvert outfit et sofistikeret look. Behandlet hvidt læder hylder den ikoniske "Black Cement"-lancering fra 94 og forbinder fortiden og nutiden, mens en speciel indlægssål hylder inspirationen fra originalen.

SKU: CT8532-008