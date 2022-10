De tidlige design til Air Jordan XVI blev udarbejdet under MJ's anden pensionisttid. På dette tidspunkt troede man, at han ville forlade basketballbanen til fordel for bestyrelseslokalet. Denne overgang blev taget i brug af Air Jordan XVI's førende innovation: En aftagelig kappe, der på flot vis balancerede præstation og raffinement. Den nyeste farvekombination ankommer i sort med en tåboks i laklæder, halvgennemsigtig ydersål og blågrønne detaljer.