Du kan måske ikke fange honningkagemanden, men du får i det mindste en chance for at snuppe denne eftertragtede genudgivelse. AJ14 "Light Ginger" genopfrisker den berømte colorway fra 1999 og har førsteklasses læder for at give et sublimt look og fornemmelse. Samtidig giver Zoom Air i forfoden og hælen dig det forspring, du skal bruge for at være på forkant med de andre. Så snup et par af disse sneaks – den sidste MJ-signaturmodel, som Hans Airness selv har båret på banen for Chicago.

SKU: 487471-701