Dette friske spin på den klassiske Air Jordan 1 trækker designdetaljer fra tidligere AJ1-colorways, der efterlod et præg på kulturen. Pløsen har synligt skum og et transparent, omvendt tag giver en dekonstrueret fornemmelse, mens trefarvede farveblokke i volt, sail og university gold tilføjer et strejf af stærk energi til den tidløse silhuet.