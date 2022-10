1.299,00 kr.

Travis Scott – hiphopkunstner, stifter af et pladeselskab og fra Houston i Texas – fortsætter med at remikse AJ1 Low og bringe et eftertragtet look tilbage på gaden. Denne version, der er tro mod Scotts kærlighed til jordfarver og et brugt look, integrerer en slidt effekt på mellemsålen med matchende snørebånd og stafferinger i forvasket læder. Førsteklasses nubuck-læder og Cactus Jack-branding på pløsen, venstre hæl og indlægssålen skaber opmærksomhed. Og for dem, der vender sig om og kigger, kan vi bekræfte, at Swoosh-designet er baglæns – et nyt signatur-touch på Scotts designs.

SKU: DM7866-162