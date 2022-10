Siden sin start for over 35 år siden har Air Jordan 1 slået sig selv fast som en garderobeklassiker – og denne udgave er bygget til at ære denne mangeårige historie. AJ1 Low OG tilpasser silhuetten for at fremhæve arv-inspirerede funktioner, herunder et forhøjet logo på hælstroppen og Nike Air-branding i stedet for Jumpman-mærket, der er set ved nyere tilpasninger. Denne colorway kommer i et klassisk hvidt farveskema med toner af Neutral Grey.