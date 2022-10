Du kan kalde det et "ufærdigt" mesterværk. Denne flotte version af AJ1 Low handler om synlige og flossede kanter, hvilket giver en dekonstrueret æstetik til dine yndlingssneaks. Slidstærkt tekstil overalt og et præget perf-mønster på tåen løfter looket, mens en anvendelig colorway i Black and Smoke Grey sætter stilen for ethvert outfit. Prikken over i'et? Ultrakomfortabel Air-stødabsorbering, der holder dig glad på fødderne på den videre tur.

SKU: DV0982-006