Virgil Ablohs arv fortsætter med Air Force 1 Mid. Som en hyldest til 40 år med AF1 nytænkte han den legendariske silhuet gennem en futuristisk linse.

Let, luftig mesh med barkmønster giver anvendelig kant, mens den piggede ydersål forbinder sig direkte med ISPA-filosofien "Improviser. Gennemsøg. Beskyt. Tilpas". Og som altid gav Virgil plads til, at andre kunne være kreative – designet kombinerer traditionelle snørebånd med et ekstra par, der løkker sig gennem Flywire-tråde. Resultatet: en moderne og eksperimenterende refleksion over historiens mest respekterede sko.

SKU: DO6290-001