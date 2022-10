Har du fået din yndlingsfarve endnu? Ikke noget problem. "Color of the Month"-serien tilfredsstiller dit behov, mens den samtidig fejrer en knap så kendt del af Nikes historie – den oprindelige "Color of the Month"-serie kan meget vel have reddet AF1 fra at blive lagt i graven tilbage i 1984. Det er ikke engang løgn. I begyndelsen var det usikkert, om AF1'eren skulle relanceres, men i sportsbutikker i Baltimore gik de som varmt brød, og her vidste man, at AF1 ville blive synonymt med street-fashion og -kultur. Så de bad om custom colorways, som de kunne sælge fra deres butikker ... og resten er historie. Med de fejlfri materialer, en forfriskende colorway i Pink Gum og hvid og selv en tandbørste til at rengøre skoene med giver denne udgave os en lektion i eftertragtet stil uden for banen. Hver gang du tager dem på, så tænk på de visionære butiksindehavere i Baltimore, som gjorde det hele muligt.

SKU: DM0576-101