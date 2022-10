Man kan ikke standse aldringsprocessen, men Air Force 1 "Fresh" kommer ret tæt på. Blødt, tekstureret læder hjælper med at skjule slitage og er nemt at rengøre. Den prægede branding, som erstatter de vævede mærker, kombineres med ekstra snørebånd, så du kan spise den berliner uden bekymringer. Og den perforerede indlægssål holder den luftig og åndbar. Der er faktisk ingen grund til ikke at gå i hvide sko.

SKU: DM0211-100