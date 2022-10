1.699,00 kr.

Yoon Ahn genopfrisker den sagnomspundne basketballsko, du har længtes efter at se tilbage på gaden. Fra lækkert narvlæder til co-brandede detaljer, der ophøjer dine skridt, lader Air Adjust Force x AMBUSH® dig holde balancen med stilen uden for banen og catwalk-flair. Vi har beholdt den aftagelige mellemfodsstrop, der gjorde dette look til en legende – du kan endda mikse og matche for at give dit outfit ekstra charme. Hvad farven angår, vil colorwayen i Light Madder Root og Burgundy Crush med garanti få folk til at standse op som en "stopbold", uanset hvor du går hen.

SKU: DM8465-800