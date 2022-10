ACG Mountain Fly Low har en opdateret silhuet med lav profil og er hurtig, robust og klar til ujævne stier. Ydersålen i skridsikkert gummi leverer greb inspireret af stejle klipper. Store knopper på siden og tåen hjælper med at holde dig i gang i regn og mudder. Og fordi vi ved, at du skal alle mulige steder hen, har vi kombineret to fantastiske teknologier, der giver varig komfort. Ultrablødt Nike React-skum og en superlet gelenk, der løber fra hæl til tå, giver fantastisk støtte og stødabsorbering. Lad rejsen begynde.

SKU: DO9334-300