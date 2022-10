I byen såvel som i skoven er det godt at holde dine fusser beskyttede. Skarpe klipper, regnvejr – der kan ske meget udenfor, så du må værne om dine fødder. Derfor er denne Mountain Fly designet og specialfremstillet til at beskytte dine fødder mod stort set alt.



En GORE-TEX-membran i overdelen tilføjer åndbarhed, mens den også giver branchens bedste vandtæthed. Der, hvor der ikke er GORE-TEX-materiale, holder slidstærk, hård gummi alt andet ude. Den samme hårde gummi omslutter din storetå for at give overlegen beskyttelse og bruger tykke knopmønstre på en skridsikker ydersål til at skabe maksimalt greb og fremdrift. En fleksibel ankelmanchet holder uønsket snavs ude, mens reflekterende elementer på hælen og snørebåndscover skaber synlighed om natten. Den hemmelige ingrediens findes i den behagelige React-mellemsål, hvor en kulfibersål, der er taget fra den avancerede Vaporfly 4%, findes i hele skoens længde og tilføjer stivhed, der giver udholdenhed, mens den beskytter mod hårde, ujævne overflader. Som kronen på værket føjer Khaki-colorwayen nogle stilpoint til al den funktionalitet.