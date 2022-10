1.549,00 kr.

Stifter og Creative Director hos 1017 ALYX 9SM, Matthew M. Williams, er kendt for sine evner til at rykke grænserne for moden. Hans etos er enkel – at kombinere inspiration fra sit liv i USA og Europa med de nyeste innovationer. 005 Slide x MMW bruger den idé og giver dig en badesandal, du kan have på overalt. Den dobbelte skumydersål (med en stabilitetssål imellem) giver meditativ komfort, mens den luftige skumoverdel har perforeringer, der udleder varme. Vi har endda tilføjet drænhuller under fødderne for at holde dig tør. Og fordi vi ved, at du skal på eventyr, gør en bæretaske det nemt for dig at pakke dem til din næste ferie – selvom du nok vil have dem på med det samme.

SKU: DH1258-002