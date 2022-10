Phantom GT. Behind the Design

Den selvsikkerhed for atleten er afgørende i designprocessen. Fodboldspillere stoler på, at deres støvler kan spille og præstere efter hensigten, så for Phantom GT blev nøjagtige, videnskabelige data tilført. Da vi udviklede det nye Nike Hyperquick-system – ligesom med processen for tilblivelsen af den optimerende tekstur – var intet overladt til tilfældighederne.



Takket være testning af atleter og optimerende design blev Hyperquick-systemet finjusteret til at holde fodboldspillere på tæerne ved høje hastigheder. Den er stiv i de rigtige områder for at give støtte under hurtige retningsskift, og dens smidige knopper er lagt i et mønster, der hjælper dig med at finde plads i modstanderens forsvar.