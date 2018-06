Sport: Street-træning

Power Move: Scorpion Push-Up

Største udfordring: Da jeg var rytmisk gymnast, flyttede jeg til

Chicago (for at træne til Olympiaden).

Jeg følte mig virkelig ensom. Jeg

måtte igennem det, for jeg

trænedetil Olympiaden og

kunne ikke være svag.

Største sejr: at vinde verdensmesterskabet i Street

Workout Freestyle i 2015.

Fritid: Jeg læser kinesiologi. Jeg vil gerne

være fysioterapeut.

3 ting, som jeg ikke kan leve foruden: Min far: Han var min største motivation. Træning:

Jeg vil træne. Venner og familie: De

støtter og motiverer mig.

Hvad jeg bedst kan lide ved Motion Adapt-bh'en: Det føles som om, at jeg ikke har nogen bh på ... ikke én

eneste gang var jeg nødt til at tænke på at justere den.