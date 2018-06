Nike Pro-hijabben har været et år undervejs, men incitamentet bag den kan spores helt tilbage til Nikes grundlæggende mission,

nemlig at tjene atleter med valgsproget: Hvis du har en krop, er du en atlet.





Varemærket har understreget denne forpligtelse med introduktionen af mellemøstlige butikker, kollektioner inspireret af Nikes

kvindelige eliteatleter, kvindeløb, Nike Run Clubs og NTC-appen på arabisk.





I de seneste år har en række møder med topatleter i Nike World Headquarters i Beaverton i Oregon belyst de præstationsproblemer,

der er forbundet med at bære en traditionel hijab under konkurrence. For eksempel fortalte Amna Al Haddad, en kvindelig vægtløfter

fra De Forenede Arabiske Emirater, hvordan hovedbeklædningens vægt, risikoen for at den vil skifte placering undervejs og dens manglende

åndbarhed har forstyrret hendes fokus. Hun fortalte også, hvor svært det er at finde en god præstationshijab. Amna havde kun én hovedbeklædning til

konkurrencebrug, så hun måtte håndvaske den hver aften under konkurrencer.





Nikes designhold kombinerede disse oplysninger med eksisterende Nike-innovationer med henblik på at skabe en indledende hijab-prototype,

som de testede hos Amna og en række hijabbærende atleter. Kvinderne kom tilbage med feedback,

som gav grobund for designet af en endnu lettere, blødere hovedbeklædning.





Takket være denne indsigt kunne Nike Pro-holdet (som er ansvarlig for at skabe atleternes basislag) undersøge,

hvordan man laver en præstationshijab, der ligner de øvrige Nike Pro-produkter: diskrete og med perfekt pasform.

Der blev udformet flere prototyper med dette mål for øje.





Disse nye hovedbeklædninger blev igen slidtestet af Nikes eliteatleter, såsom den banebrydende kunstskøjteløber fra Emiraterne, Zahra Lari,

og Nike Run Club-træneren, Manal Rostom. Hverdagsatleter fra hele Mellemøsten, herunder løbere og cykelryttere, hjalp også med at vurdere

hijabben. Nike samlede både atleternes feedback angående præstation og deres reaktioner på tøjets æstetiske fremtoning.

Da hvert land har sin egen særlige hijabstil, skulle idealdesignet kunne rumme variationer. Nike indhentede

også udtalelser fra talsmænd og lokalsamfund for at sikre, at designet tog hensyn til kulturelle krav.





De udviklede prototyper modtog begejstrede reaktioner samt et sidste forslag til en tilpasning af pasformen, der ville tage hensyn til variationen af ansigtsstørrelser

og -former. I stedet for at påsætte en justeringsmekanisme, der ville have øget vægten, valgte designerne at lave hovedstørrelser i XS/S og M/L.

Efter yderligere detaljejusteringer og flere runder med slidtests var Nike Pro-hijabben fuldendt.





Det endelige design, der kan trækkes over hovedet, er konstrueret i et enkelt lag slidstærkt og kraftigt Nike Pro power mesh. Nikes mest åndbare netmateriale, som er fremstillet i

letvægtspolyester, har bittesmå, strategisk placerede huller for optimal åndbarhed, men forbliver fuldstændig uigennemsigtig med en blød fornemmelse. Netmaterialet

er også elastisk, så når det kombineres med et elastisk bånd, giver det mulighed for personlig justering, der tilpasser sig både bærerens hoved og hendes

sport. Skøjteløb kræver for eksempel en strammere pasform for piruetter. Bagsiden af hijabben er også forlænget for at sikre, at den bliver på plads.

Der er anvendt specialtråde ved halsen for at eliminere den gnidning og irritation, som kan opstå, når en atlet sveder.





På atleternes anmodning har designerne placeret en Nike Swoosh lige over venstre øre, for at fremhæve hijabbens højtydende natur.

Hijabbens debutfarver: sort og college navy blev ligeledes baseret på de adspurgte atleters ønske

om mørke, neutrale farver.

Ved at give muslimske atleter de mest banebrydende produkter, såsom Nike Pro-hijabben, stiler Nike mod at tjene nutidens pionerer,

og samtidig inspirere endnu flere kvinder og piger i regionen, der stadig oplever barrierer og begrænset adgang til sport:

Færre end én ud af syv piger deltager i lokalt anbefalede sportsaktiviteter i 60 minutter eller mere.



NIKE PRO-HIJABBEN ER TILGÆNGELIG FRA 1. DECEMBER.