For at være sikker på, at du hele tiden presser dig selv,

tilpasser vores træningsplaner sig hele tiden efter dit

fitnessniveau. Efter hver træning bliver du bedt om at

bedømme, hvor hårdt du synes, det var. Sværhedsgraden

af dine efterfølgende træninger tilpasses så derefter. De

aktiviteter, du laver uden for appen, medregnes også,

så vi kan levere intelligent, personlig træning til dig. Det

er næsten som at have en personlig træner ved din side.