BØJ

ARMENE Træningsbånd er vigtige til arbejdet med modstand.

Start med at binde et træningsbånd en meter bag dig.

Stå på hug med armene strakt ud til siden. Hold

båndet med begge hænder, og sørg for, at det er

spændt, og albuerne er bøjede. Før derefter begge

arme frem foran dig, mens du holder albuerne let bøjede.