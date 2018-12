RETURNERING AF

STOPBOLDE: TEKNIK Stopbolden er et af de essentielle skud på grus.

Det er vigtigt for grusspillet både at kunne

lave og returnere stopbolde.

Når du returnerer, er det vigtigt, at du glider så

langt, du kan, for at lave stopbolden. Sørg for,

at din forreste fod er på jorden, og at din bagerste

fod er parallel, så du får maksimal balance og kan

kontrollere din bevægelse. Det er vigtigt at bruge

et kontrolleret flugtgreb for at gøre

stopbolden så kort som muligt.