TRE ENERGIGIVENDE OPSKRIFTER, SOM KAN GIVE DIG LIDT

EKSTRA ENERGI PÅ DIN NÆSTE LØBETUR



Hvis du aldrig har prøvet at spise en energigel, mens du løber, så advarer vi dig på forhånd – den glider ikke altid lige let ned.

Og når du har taget den første, vil du måske undre dig over, hvad det lige er,

du har spist. Men vi ved, at energigel (sammen med energidrikke, energibarer osv.) kan være en stor hjælp

til at holde dig i gang under dine træningssessioner. Så vi spurgte Craig Weller, der er træningsekspert hos Precision Nutrition,

om han kunne give os et par naturlige alternativer til de færdigpakkede versioner.

Du kan bare fylde disse i en flaske (eller pose) og tage dem med dig på din næste lange løbetur.