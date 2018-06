5 km

Hvis du er ny løber, er det bedste ved at melde dig til et 5 km-løb, at det får dig til at arbejde mod et bestemt mål,

hvilket er en af de bedste måder at udvikle sig som løber. At træne til et 5 km-løb er også den perfekte kombination

af hastighed og styrke, så det er et fantastisk værktøj for erfarne løbere, der gerne vil sætte tempoet op.



Det skal der til for at tackle det:

Den tid, du har brug for, til at træne til et 5 km-løb, afhænger helt af, hvad du vil opnå. Hvis dit mål bare er at gennemføre,

så kan du styre mod startlinjen, så længe du ved, at du kan tilbagelægge 5 km. Men hvis dit mål er at sætte en ny, personlig

rekord, skal du give dig selv tid nok til at træne din psyke og krop til succes – hvad end det betyder for dig. Generelt bør

du træne dig op til at gennemføre to tempoløb og et langt løb (med nogle restitutionsløb imellem) hver uge.