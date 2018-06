Nu laver den olympiske bronzemedaljevinder og maratonløber i verdensklasse regelmæssigt

sine måltider fra bunden og bruger sunde fødevarer, især i konkurrencesæsonen. "Løbere skal

næres optimalt til deres lange løb ved at spise meget nærende fødevarer, der indeholder en

masse gode fedtstoffer af høj kvalitet, frem for at stresse over at følge de nyeste kosttrends,"

siger Kopecky. De to venner er for nylig gået sammen om en kogebog målrettet løbere, Run Fast, Eat Slow

[runfasteatslow.com] (udkom efteråret 2016 på forlaget Rodale). Kogebogen indeholder mange

af Shalanes personlige favoritter til før løbsdagen, herunder disse tre opskrifter. De indeholder

alle en god blanding af kulhydrater, protein, fedt, vitaminer, mineraler og masser af smag,

som hjælper dig med at klare kilometerne. Bemærk: Du bør aldrig prøve noget nyt på løbsdagen (eller aftenen før) –prøv at spise disse

måltider før dine lange træningspas og se, hvordan din

krop reagerer først.