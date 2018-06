HVAD DU BØR SPISE FØR ET LØB Generelt skal du sørge for ikke at træne på tom mave. Du har brug for næringsstoffer under din træning og for at restituere

bagefter. Det er ikke meget, du har brug for, men det kan gøre en stor forskel for, hvor hårdt og længe du træner.



Før løbet skal du spise mad, der har et lavt fiber- og fedtindhold. Hvis du ikke har lyst til at spise noget, kan du vælge en sportsdrik eller en smoothie

Prøv at spise omkring to timer før du træner, undgå at spise for meget, sørg for at spise fedtfattigt og med lavt fiberindhold, og husk

kulhydrater, proteiner og væske. Sørg også for, at du er fortrolig med den mad, du spiser, og spis ikke noget, du ikke er sikker på,

hvordan din krop vil reagere på. Her er nogle idéer til mad og drikke før træning.



"Kosten før din træning er nem i de fleste tilfælde: Du kan enten spise et normalt måltid, et par timer før du træner,

eller du kan spise et mindre måltid, mindst 30 minutter før du starter din træning," siger Berardi.



Gør det, som virker bedst for dig. Hvis du vælger det "normale måltid", skal du prøve at indarbejde 1-2 portioner protein svarende til det,

der kan ligge i din håndflade, 1-2 portioner grøntsager svarende til størrelsen af din knyttede næve, 1-2 håndfulde kulhydrater og 1-2 portioner

fedtstoffer svarende til størrelsen på din tommelfinger. Hvis du vælger det "mindre måltid", skal du spise noget letfordøjeligt, f.eks.

en smoothie. Det vigtigste er, at du holder dig til fødevarer, du spiser regelmæssigt, og som du ved, ikke forstyrrer din mave.



• Bananer – er en fremragende kilde til naturlige, hurtigvirkende kulhydrater samt kalium. Kulhydrater indeholder glukose, som giver

brændstof til din krop under træningen, mens kalium hjælper med at opretholde nerve- og muskelfunktioner. Spis en banan, ca.

30 minutter før du træner, for at få gavn af den under din træning.



• Havregryn – er en anden naturlig kilde til naturlige kulhydrater, der fordøjes langsomt af kroppen, og som støt og roligt frigiver energi

under hele din træning og holder dig i gang i længere tid. Spis en skål havregryn med yoghurt og bær, mindst 30 minutter før du

træner, for at hjælpe med at holde energiniveauet oppe og træne hårdere.



• Fuldkorn – en anden kilde til kulhydrater er fuldkornsbrød, som er en god base for et måltid inden træning. Prøv at spise et par skiver

groft brød med honning, marmelade, jordnøddesmør eller æg ca. 30-45 minutter før træning.



• Æbler og jordnøddesmør - en let snack, som er fyldt med kulhydrater, proteiner, vitaminer og mineraler, der samtidig er hurtig,

velsmagende og giver dig energi i en let til moderat intensiv træning.



• Kaffe - udelad sukkeret og tilsæt masser af mælk. På denne måde kan kaffe være rigtig godt før træning. Bortset fra væske

indeholder mælken kulhydrater og protein, der giver brændstof under din træning, mens kaffen booster dit løb.



• Frugtsmoothies – så længe du kun bruger naturlige ingredienser, herunder protein, og udelader sukker, er smoothies et rigtig godt

måltid før træning. Prøv at tilsætte mælk eller yoghurt for at få ekstra protein.