EN STÆRK PSYKE KAN HJÆLPE DIG MED AT NÅ MÅLSTREGEN.

Hvis du leder efter en fordel til dit næste løb, så skal du ikke længere væk end dit eget hoved. At have en stærk

krop er helt sikkert vigtigt; men på et tidspunkt er du måske ikke i stand til at kontrollere, hvor langt eller hvor hurtigt du kan

løbe. Men du kan altid kontrollere, hvordan du mentalt tackler kilometerne. Følg disse fire trin,

der blev udviklet af Navy SEALs og skræddersyet til løbere af et af medlemmerne af Nike Performance

Council, til at blive en mentalt stærkere løber. Når du får din psyke med i kampen, bliver det lettere at presse

dit tempo, stå distancen eller blot klare dig igennem de virkeligt udfordrende træningssessioner. Løfte.