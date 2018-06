UNDER Medbring en vandflaske på din løbetur, og tag et par slurke hvert 15. til 20. minut, eller

sørg for, at du passerer et sted, hvor du kan drikke på din rute. Hvis du har planer om at tæske asfalt

i over en time, så bør du nok også medbringe en sportsdrik, der indeholder elektrolytter (natrium,

kalium osv.). Som en sikkerhed bør du tage penge med til, hvis du løber tør for vand,

eller hvis du løber længere end planlagt og får brug for mere at drikke. Hvis du deltager i et løb, skal du

tage en slurk, hver gang du passerer en hjælpestation, også selv om det bare er en lille smule vand.