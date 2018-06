"Dit mål bør være at gøre din træning på farten så lig din træning

derhjemme som muligt", siger han. "Forbered dig på det sted, du skal opholde dig, og overvej, hvad du skal

tage med for at gøre det muligt." Bestil værelse på et hotel med styrketræningsrum, hvis det er en del af din

rutine, undersøg, hvilke løbebaner der er i nærheden, hvis du har brug for at lægge nogle fartopbyggende

træningspas ind, brug din Nike+ Run Club-app til at undersøge lokale løberuter (på veje og/eller stier),

før du ankommer, og tjek, om der finder nogen NRC-træningssessioner sted, mens du er i byen.